У США відбувся потужний шторм: щонайменше 20 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У США відбувся сильний шторм, який супроводжувався потужним вітром і зливами, внаслідок чого 21 людина загинула і десятки отримали поранення, передає УНН з посиланням на Reuters.
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В суботу національна метеорологічна служба попередила про грози, які рухаються східною частиною Сполучених Штатів Америкита які, ймовірно, призведуть до відключення електроенергії та повалених дерев через вітри з поривами понад 100 км/год. Шторм охопив більшу частину США ще у п'ятницю.
За словами офіційних осіб, смерчі зрізали дахи та стіни багатьох будівель в Арканзасі, перевернули автомобілі, повалили дерева та лінії електропередач у Літл-Році.
Губернатор Арканзасу Сара Хакабі Сандерс у суботу заявила, що є підтвердження інформації про п'ятьох загиблих у регіоні.
"Зараз ми маємо п'ять підтверджених смертельних випадків", - сказала вона.
Також, за повідомленнями прессекретаря округу Пуласкі Мадлен Робертс, одна людина загинула і понад 50 людей було госпіталізовано.
Доповнення
Президент США Джо Байден вже мав розмову з Хакабі Сандерсом та мерами таких регіонів як Літл-Рока та Вінна. Він також поговорив з адміністратором Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA) Діною Крісвелл.
Сандерс заявив, що Джо Байден та міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас вже запропонували підтримку федерального уряду для потерпілих регіонів.
За словами представника поліції Індіана Метта Еймса, в окрузі Салліван, штат Індіана, загинули троє людей. У постраждалих районах оголошено надзвичайний стан, про це повідомив шериф Джейсон Боббітт у Facebook.