В россии произошло землетрясение: задело камчатку

Детали

В понедельник, в камчатском крае, произошло землетрясение магнитудой 6,9 бала. Пострадал ряд офисных помещений, а также педагогический колледж. По информации в домах от толчков падала мебель, а также технические принадлежности.

Сильные толчки ощущались в регионах Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска. На данный момент информация о жертвах отсутствует.

Дополнение

Землетрясение произошло в 15:06 по местному времени в акватории Авачинского залива, глубина эпицентра достигала 100 километров.

Напомним

В пятницу в США произошел сильный шторм, который сопровождался мощным ветром и ливнями, вследствие чего 21 человек погиб и десятки получили ранения.