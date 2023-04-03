В россии произошло землетрясение: задело камчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В понедельник, 3 апреля, на юге камчатского края произошло землетрясение, сила которого достигла 6,9 балла, передает УНН со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Детали
В понедельник, в камчатском крае, произошло землетрясение магнитудой 6,9 бала. Пострадал ряд офисных помещений, а также педагогический колледж. По информации в домах от толчков падала мебель, а также технические принадлежности.
Сильные толчки ощущались в регионах Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска. На данный момент информация о жертвах отсутствует.
Дополнение
Землетрясение произошло в 15:06 по местному времени в акватории Авачинского залива, глубина эпицентра достигала 100 километров.
Напомним
В пятницу в США произошел сильный шторм, который сопровождался мощным ветром и ливнями, вследствие чего 21 человек погиб и десятки получили ранения.