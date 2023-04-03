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Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 135136 просмотра

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13 марта, 13:47 • 131555 просмотра

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13 марта, 13:40 • 125399 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

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В россии произошло землетрясение: задело камчатку

В россии произошло землетрясение: задело камчатку

Киев • УНН

 • 2826176 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В понедельник, 3 апреля, на юге камчатского края произошло землетрясение, сила которого достигла 6,9 балла, передает УНН со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Детали

В понедельник, в камчатском крае, произошло землетрясение магнитудой 6,9 бала. Пострадал ряд офисных помещений, а также педагогический колледж. По информации в домах от толчков падала мебель, а также технические принадлежности.

Сильные толчки ощущались в регионах Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска. На данный момент информация о жертвах отсутствует.

Дополнение

Землетрясение произошло в 15:06 по местному времени в акватории Авачинского залива, глубина эпицентра достигала 100 километров.

Напомним

В пятницу в США произошел сильный шторм, который сопровождался мощным ветром и ливнями, вследствие чего 21 человек погиб и десятки получили ранения.

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