У Росії радянську зірку розфарбували під героя мультсеріалу "Губка Боб"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У російському місті Воронеж правоохоронці порушили справу про дрібне хуліганство через розфарбування радянської зірки під героя “Губки Боба”, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
Напередодні ввечері місцеві ЗМІ повідомили, що невідомі розфарбували зірку шпиля п’ятиповерхової будівлі на перехресті вулиць Театральна та 25 жовтня в центрі Воронежа, де колись розміщувався магазин Воєнторг. Стараннями невідомих художників п’ятикутна зірка в обрамленні вінка з колосків перетворилася в героя популярного американського мультсеріалу “Губка Боб Квадратні Штани” — морську зірку Патрика.
Правоохоронці порушили справу про дрібне хуліганство і встановлюють особу, яка розфарбувала зірку на шпилі будівлі колишнього воєнторгу в Воронежі.