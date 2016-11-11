В России советскую звезду раскрасили под героя мультсериала "Губка Боб"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В российском городе Воронеж правоохранители возбудили дело о мелком хулиганстве за раскраску советской звезды под героя "Губки Боба", передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Накануне вечером местные СМИ сообщили, что неизвестные раскрасили звезду шпиля пятиэтажного здания на перекрестке улиц Театральная и 25 октября в центре Воронежа, где когда-то размещался магазин Военторг. Стараниями неизвестных художников пятиконечная звезда в обрамлении венка из колосьев превратилась в героя популярного американского мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны" - морскую звезду Патрика.
Правоохранители возбудили дело о мелком хулиганстве и устанавливают лицо, которое раскрасило звезду на шпиле здания бывшего военторга в Воронеже.