В России советскую звезду раскрасили под героя мультсериала "Губка Боб"

Накануне вечером местные СМИ сообщили, что неизвестные раскрасили звезду шпиля пятиэтажного здания на перекрестке улиц Театральная и 25 октября в центре Воронежа, где когда-то размещался магазин Военторг. Стараниями неизвестных художников пятиконечная звезда в обрамлении венка из колосьев превратилась в героя популярного американского мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны" - морскую звезду Патрика.

Правоохранители возбудили дело о мелком хулиганстве и устанавливают лицо, которое раскрасило звезду на шпиле здания бывшего военторга в Воронеже.