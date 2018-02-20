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У Росії підтвердили допінг в олімпійського призера Крушельницького

У Росії підтвердили допінг в олімпійського призера Крушельницького

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Допінг-проба Б олімпійського призера з керлінгу росіянина Олександра Крушельницького підтвердила наявність забороненого препарату в його організмі. Про це йдеться в заяві делегації спорстменов з Росії, передає УНН з посиланням на олімпійський комітет РФ.

"Вчора, 19 лютого, відповідно до встановленої процедури, відбулося розкриття і аналіз допінг-проби Б члена команди "Олімпійські спортсмени з Росії" Олександра Крушельницького. Проба дала позитивний результат, підтвердивши наявність забороненого препарату в його організмі", - сказано в повідомленні.

В олімпійському комітеті висловили жаль у зв'язку з цим інцидентом, проте заявили, що поки неясно, як мельдоній потрапив в організм спортсмена. У Росії заявили, що концентрація мельдонію в пробі спортсмена говорить про одноразове вживання препарату.

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"Загальновідомо, що ефект від вживання мельдонію досягається виключно при його регулярному курсовому використанні, а метаболіти фіксуються в організмі людини близько 9 місяців з моменту закінчення прийому препарату. Виявлена ​​в пробі концентрація мельдонію говорить про одноразове вживання препарату, що не застосовується в медичній практиці і є абсолютно безглуздим з точки зору досягнення будь-якого терапевтичного впливу на організм людини", - сказано в повідомленні.

В олімпійському комітеті Росії заявили, що ініціюють розслідування інциденту, яке буде продовжено, зокрема, в рамках кримінального законодавства РФ для встановлення деталей події.

Як повідомляв УНН, у пробі російського спортсмена Олександра Крушельницького, який завоював бронзову медаль в дабл-міксті в дуеті з Анастасією Бризгаловою на Олімпіаді в Пхьончхані, були виявлені сліди мельдонію.

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