В России подтвердили допинг у олимпийского призера Крушельницкого

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 69976 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 85627 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 88330 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109365 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101003 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104816 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111769 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117115 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122888 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134414 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Рубио в Саудовской Аравии обсудит приостановку военной помощи США Украине

Рубио в Саудовской Аравии обсудит приостановку военной помощи США Украине

10 марта, 17:33 • 26147 просмотра
Зеленский извинился перед Трампом за перепалку в Овальном кабинете, отправив ему письмо - Виткофф

Зеленский извинился перед Трампом за перепалку в Овальном кабинете, отправив ему письмо - Виткофф

10 марта, 17:45 • 18109 просмотра
Вкритые сталью из "Азовстали": "Укрпочта" выпустит марки, посвященные Мариуполю

Вкритые сталью из "Азовстали": "Укрпочта" выпустит марки, посвященные Мариуполю

10 марта, 17:49 • 23369 просмотра
Канада повышает цены на электроэнергию для трех штатов США

Канада повышает цены на электроэнергию для трех штатов США

10 марта, 18:59 • 26696 просмотра
Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

10 марта, 20:15 • 33631 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 95802 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 109365 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 119823 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 187121 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 220424 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 61928 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 101518 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 103282 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 109349 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 196936 просмотра
Актуальное
В России подтвердили допинг у олимпийского призера Крушельницкого

В России подтвердили допинг у олимпийского призера Крушельницкого

Киев  •  УНН

 • 10482 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Допинг-проба Б олимпийского призера по керлингу россиянина Александра Крушельницкого подтвердила наличие запрещенного препарата в его организме. Об этом говорится в заявлении делегации спорстменов из России, передает УНН со ссылкой на олимпийский комитет РФ.

“Вчера, 19 февраля, в соответствии с установленной процедурой, состоялось вскрытие и анализ допинг-пробы Б члена команды „Олимпийские спортсмены из России“ Александра Крушельницкого. Проба дала положительный результат, подтвердив наличие запрещённого препарата в его организме”, — сказано в сообщении.

В олимпийском комитете выразили сожаление в связи с этим инцидентом, однако заявили, что пока неясно, как мельдоний попал в организм спортсмена. В России заявили, что концентрация мельдония говорит об однократном употреблении препарата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: CAS открыл дело в отношении призера Олимпиады из России

“Общеизвестно, что эффект от употребления мельдония достигается исключительно при его регулярном курсовом использовании, а метаболиты фиксируются в организме человека около 9 месяцев с момента окончания приема препарата. Обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит о не применяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека”, — сказано в сообщении.

В Олимпийском комитете России заявили, что инициируют расследование случившегося, которое будет продолжено, в том числе, в рамках уголовного законодательства РФ для установления деталей произошедшего.

Как сообщал УНН, в пробе российского спортсмена Александра Крушельницкого, который завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте в дуэте с Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде в Пхенчхане, были обнаружены следы мельдония.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы