В России подтвердили допинг у олимпийского призера Крушельницкого
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Допинг-проба Б олимпийского призера по керлингу россиянина Александра Крушельницкого подтвердила наличие запрещенного препарата в его организме. Об этом говорится в заявлении делегации спорстменов из России, передает УНН со ссылкой на олимпийский комитет РФ.
“Вчера, 19 февраля, в соответствии с установленной процедурой, состоялось вскрытие и анализ допинг-пробы Б члена команды „Олимпийские спортсмены из России“ Александра Крушельницкого. Проба дала положительный результат, подтвердив наличие запрещённого препарата в его организме”, — сказано в сообщении.
В олимпийском комитете выразили сожаление в связи с этим инцидентом, однако заявили, что пока неясно, как мельдоний попал в организм спортсмена. В России заявили, что концентрация мельдония говорит об однократном употреблении препарата.
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“Общеизвестно, что эффект от употребления мельдония достигается исключительно при его регулярном курсовом использовании, а метаболиты фиксируются в организме человека около 9 месяцев с момента окончания приема препарата. Обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит о не применяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека”, — сказано в сообщении.
В Олимпийском комитете России заявили, что инициируют расследование случившегося, которое будет продолжено, в том числе, в рамках уголовного законодательства РФ для установления деталей произошедшего.
Как сообщал УНН, в пробе российского спортсмена Александра Крушельницкого, который завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте в дуэте с Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде в Пхенчхане, были обнаружены следы мельдония.