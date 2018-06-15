У Росії перевірили пиво: піна падає і смак не дуже
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. "Роскачество" провело дослідження 40 найбільших брендів світлого фільтрованого пива на російському ринку. Під час перевірки не було виявлено жодного хімічного продукту. Однак жоден з напоїв, який був досліджений, не отримав вищу оцінку за смаком, передає УНН з посиланням на результати дослідження "Роскачества".
Згідно з даними “Роскачества”, для приготування напою має використовуватися не менше 80% солоду і до 20% може припадати на несоложену сировину, тобто непророщені зерна ячменю або інших злаків. Ці компоненти додають для створення купажу.
“Але якщо непророщеного ячменю чи пшениці більше 20%, це говорить про те, що виробник допустив порушення законодавства і намагався заощадити”, — йдеться в повідомленні "Роскачества".
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Відзначається, що до перевірки кореляції між кількістю солоду і смаком були підключені фахівці дегустаційної комісії. Бали виставлялися за смак, аромат, піностійкість і колір.
Зокрема, піностійкість вимірювали спеціальною склянкою з діаметром 70-75 міліметрів і заввишки 105-110 міліметрів. Пиво наливали в центр склянки. Відповідно до стандарту, піна повинна бути не менше 3 см заввишки, а до її розчинення повинно пройти не менше 3 хвилин.
Повідомляється, що після перевірки фахівці зняли три товари з дегустації, оскільки піна осіла раніше.
За результатами перевірки смаку, найвищої позначки комісії "Роскачества" за всіма показниками в 5,5 бала не отримав жоден з представлених напоїв.
Вартість перевіреної продукції склала від 67 до 260 рублів за літр “пінного”.
Як повідомляв УНН, Arctica названа українською горілкою року.
Також нагадаємо, Україна за рік не купила у Росії жодного літра горілки.