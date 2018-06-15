У Росії перевірили пиво: піна падає і смак не дуже

КИЇВ. 15 червня. УНН. "Роскачество" провело дослідження 40 найбільших брендів світлого фільтрованого пива на російському ринку. Під час перевірки не було виявлено жодного хімічного продукту. Однак жоден з напоїв, який був досліджений, не отримав вищу оцінку за смаком, передає УНН з посиланням на результати дослідження "Роскачества".