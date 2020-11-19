У Росії обурилися через нову резолюцію ООН по Криму

"18 листопада третій комітет 75-ї сесії ГА ООН прийняв голосування ініційований Україною проект резолюції про ситуацію з правами людини в Криму. Як і у минулі роки, ця резолюція носить політично ангажований характер і не має нічого спільного з реальною ситуацією на півострові... Вкрай політизований характер резолюції підтверджує і та обставина, що кількість тих, хто утримався делегацій і тих, хто проголосував "проти" перевищує кількість тих, хто виступив на підтримку цього документу", - заявила Захарова.

На її думку, Росія прихильна до виконання своїх міжнародних зобов'язань, і навіть "готова приймати місії відповідних організацій в Криму, якщо вони направляються у рамках мандату відповідних структур, у прив'язці до процедур, які можуть застосовуватися до відвідування Росії".

Нагадаємо, 18 листопада посилений проект резолюції з прав людини на території тимчасово окупованого Криму пройшов голосування у третьому комітеті Генасамблеї ООН.

У ньому, зокрема, визнані незаконними російські органи влади на території тимчасово окупованого Криму.