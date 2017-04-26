У Росії назвали ймовірну причину катастрофи військового літака Ту-154 - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Військовий літак Ту-154, який летів із РФ в Сирію, розбився біля берегів Сочі через перевантаження. До такого висновку прийшли фахівці, які беруть участь в розслідуванні катастрофи, передає УНН з посиланням на “Газета.ру”.
В результаті стало відомо, що 24 грудня під час зльоту з підмосковного аеродрому Чкаловський, звідки Ту-1542Б-2 почав свій маршрут, злітна вага літака разом з заправленими в нього 24 т палива склав 99,6 т. Це перевищувало нормативи, але відхилення в 1,6 т було несуттєвим. При такій вазі літак зазвичай злітає без особливих проблем. В Адлері в літак дозаправили, в результаті чого вага склала близько 110 тонн замість нормативних 98.
Також зазначається, що екіпаж не знав про перевантаження.
Нагадаємо, за попередніми даними, причиною падіння Ту-154 Міноборони РФ в Сочі була технічна несправність або помилка пілотування.