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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Росії назвали ймовірну причину катастрофи військового літака Ту-154 - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Військовий літак Ту-154, який летів із РФ в Сирію, розбився біля берегів Сочі через перевантаження. До такого висновку прийшли фахівці, які беруть участь в розслідуванні катастрофи, передає УНН з посиланням на “Газета.ру”.

У Росії назвали ймовірну причину катастрофи військового літака Ту-154 - ЗМІ

В результаті стало відомо, що 24 грудня під час зльоту з підмосковного аеродрому Чкаловський, звідки Ту-1542Б-2 почав свій маршрут, злітна вага літака разом з заправленими в нього 24 т палива склав 99,6 т. Це перевищувало нормативи, але відхилення в 1,6 т було несуттєвим. При такій вазі літак зазвичай злітає без особливих проблем. В Адлері в літак дозаправили, в результаті чого вага склала близько 110 тонн замість нормативних 98.

Також зазначається, що екіпаж не знав про перевантаження.

Нагадаємо, за попередніми даними, причиною падіння Ту-154 Міноборони РФ в Сочі була технічна несправність або помилка пілотування.

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