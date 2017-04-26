В России назвали вероятную причину катастрофы военного самолета Ту-154 - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Военный самолет Ту-154, летевший из РФ в Сирию, разбился у берегов Сочи из-за перегрузки. К такому выводу пришли специалисты, участвующие в расследовании катастрофы, передает УНН со ссылкой на " Газета.ру ".
В результате стало известно, что 24 декабря во время взлета с подмосковного аэродрома Чкаловский, откуда Ту-1542Б-2 начал свой маршрут, взлетный вес самолета вместе с заправленными в него 24 т топлива составил 99,6 т. Это превышало нормативы, но отклонения в 1,6 т было несущественным. При таком весе самолет обычно взлетает без особых проблем. В Адлере в самолет дозаправил, в результате чего вес составил около 110 тонн вместо нормативных 98.
Также отмечается, что экипаж не знал о перегрузке.
Напомним, по предварительным данным, причиной падения Ту-154 Минобороны РФ в Сочи была техническая неисправность или ошибка пилотирования.