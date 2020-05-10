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У Росії чоловік кинув гранату в будинок, де святкували день народження, постраждали 15 осіб

Київ • УНН

 • 24199 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. У селищі Приетокському Ставропольського краю Росії через шум п'яний чоловік кинув гранату в будинок, коли там група людей святкувала день народження. Граната розірвалася під столом. Постраждали 15 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

У Росії чоловік кинув гранату в будинок, де святкували день народження, постраждали 15 осіб

У неділю ввечері під час святкування дня народження господині будинку сусід кинув гранату через паркан, всього там перебували 18 людей.

За попередньою інформацією, граната вибухнула під столом. "Тому що (люди) її кинули під стіл від страху", повідомило джерело агентства.

Дітей серед постраждалих немає. Підозрюваний затриманий. У правоохоронних органах повідомили, що він перебуває в нетверезому стані.

"Місцевий житель, незадоволений гучною поведінкою сусідів, через паркан кинув гранату", - пояснили в Слідчому комітеті.

Губернатор регіону Володимир Владимиров зазначив, що підозрюваний перебував у стані сп'яніння.

Порушено кримінальну справу про замах на вбивство кількох осіб загальнонебезпечним способом.

За даними СК, постраждали вісім людей, троє з них госпіталізовані. У поліції Ставропольського краю повідомили про 11 постраждалих. За інформацією адміністрації міського округу, постраждали 15 осіб.

Нагадаємо, на столичній Дарниці у багатоповерхівці вибухнула граната.

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