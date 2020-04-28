На столичній Дарниці у багатоповерхівці вибухнула граната
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Дарницькому районі столиці стався вибух у багатоповерхівці, внаслідок події постраждало подружжя: чоловіка з тяжкими травмами доставили до медичного закладу. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у місті Києві, інформує УНН.
"Близько першої години до столичної поліції надійшло повідомлення про вибух у багатоповерхівці на вулиці Льва Ревуцького. На виклик негайно прибули слідчо-оперативні групи Дарницького та головного управлінь поліції, спеціалісти вибухотехнічної служби та лікарі. На місці події правоохоронці виявили 29-річних чоловіка та жінку з тілесними ушкодженнями різного ступеню. Потерпілого було госпіталізовано, а його дружині медичні працівники надали допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.
За попередніми висновками експертів-вибухотехніків, внаслідок необережного поводження стався вибух гранати.
"Працівники поліції встановили, що ввечері на сходовому майданчику будинку постраждалий разом з двома знайомими вживав алкогольні напої. Під час відпочинку він вирішив продемонструвати гранату та виніс з квартири бойовий припас. Чоловіки на підпитку стали бавитися небезпечним предметом та в якусь мить граната залишилися без чеки. Власник боєприпасу став ховати гранату, а інші чоловіки розбіглися. У цей момент з помешкання вийшла дружина потерпілого, яка в результаті вибуху отримала незначні поранення", - зазначили у поліції.
Наразі поліцейські встановлюють модифікацію бойового припасу та його походження. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
Як повідомлялося раніше в УНН, на Житомирщині невідомий намагався підірвати будинок гранатою.