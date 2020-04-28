На столичной Дарнице в многоэтажке взорвалась граната
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Дарницком районе столицы произошел взрыв в многоэтажке, в результате происшествия пострадали супруги: мужчину с тяжелыми травмами доставили в медицинское учреждение. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.
"Около часа ночи до столичной полиции поступило сообщение о взрыве в многоэтажке на улице Льва Ревуцкого. На вызов немедленно прибыли следственно-оперативные группы Дарницкого и главного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы и доктора. На месте происшествия правоохранители обнаружили 29-летних мужчину и женщину с телесными повреждениями разной степени. Пострадавший был госпитализирован, а его жене медицинские работники оказали помощь на месте", - говорится в сообщении.
По предварительным выводам экспертов-взрывотехников, в результате неосторожного обращения произошел взрыв гранаты.
"Работники полиции установили, что вечером на лестничной площадке дома пострадавший вместе с двумя знакомыми употреблял алкогольные напитки. Во время отдыха он решил продемонстрировать гранату и вынес из квартиры боевой припас. Выпившие мужчины стали играть опасным предметом и в какой-то момент граната остались без чеки. Владелец боеприпаса стал прятать гранату, а другие мужчины разбежались. В этот момент из дома вышла жена потерпевшего, которая в результате взрыва получила незначительные ранения", - отметили в полиции.
Сейчас полицейские устанавливают модификацию боевого припаса и его происхождение. По данному факту начато уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Как сообщалось ранее в УНН, в Житомирской области неизвестный пытался взорвать дом гранатой.