На столичной Дарнице в многоэтажке взорвалась граната

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 39301 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 83358 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102504 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128687 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129140 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172787 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121839 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157900 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104936 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103069 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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На столичной Дарнице в многоэтажке взорвалась граната

На столичной Дарнице в многоэтажке взорвалась граната

Киев  •  УНН

 • 15322 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Дарницком районе столицы произошел взрыв в многоэтажке, в результате происшествия пострадали супруги: мужчину с тяжелыми травмами доставили в медицинское учреждение. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"Около часа ночи до столичной полиции поступило сообщение о взрыве в многоэтажке на улице Льва Ревуцкого. На вызов немедленно прибыли следственно-оперативные группы Дарницкого и главного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы и доктора. На месте происшествия правоохранители обнаружили 29-летних мужчину и женщину с телесными повреждениями разной степени. Пострадавший был госпитализирован, а его жене медицинские работники оказали помощь на месте", - говорится в сообщении.

По предварительным выводам экспертов-взрывотехников, в результате неосторожного обращения произошел взрыв гранаты.

"Работники полиции установили, что вечером на лестничной площадке дома пострадавший вместе с двумя знакомыми употреблял алкогольные напитки. Во время отдыха он решил продемонстрировать гранату и вынес из квартиры боевой припас. Выпившие мужчины стали играть опасным предметом и в какой-то момент граната остались без чеки. Владелец боеприпаса стал прятать гранату, а другие мужчины разбежались. В этот момент из дома вышла жена потерпевшего, которая в результате взрыва получила незначительные ранения", - отметили в полиции.

Сейчас полицейские устанавливают модификацию боевого припаса и его происхождение. По данному факту начато уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее в УНН, в Житомирской области неизвестный пытался взорвать дом гранатой.

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