У росії будують масштабні комплекси для трупів ліквідованих на війні окупантів - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У курську та ростові-на-дону у рф будують масштабні комплекси для зберігання трупів ліквідованого на війні росії проти України особового складу. Про це пише УНН, посилаючись на повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
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"У курську та ростові-на-дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів ліквідованого на війні проти України особового складу", - вказали у ГУР.
Деталі
Повідомляється, що площа кожного такого об’єкта - понад 4 тисячі квадратних метрів. До комплексів, як зазначається, будуть входити:
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- пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами;
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- рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць;
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- склади з трунами та іншим похоронними декораціями;
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- скорботна зала.
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Закладена вартість будівництва комплексу для знищених окупантів у ростові-на-дону становить близько 600 мільйонів рублів, у курську - понад 800 мільйонів рублів. Вартість обладнання оцінюється в понад мільярд рублів для кожного комплексу, вказують у ГУР.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що росія уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України. Будівництво вказаних комплексів на території рф підтверджує факт, що москва посилає свою армію на війну, але не справляється з потоком загиблих, зауважили у розвідці.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 207 910 осіб та сотень одиниць військової техніки.