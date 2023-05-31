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У росії будують масштабні комплекси для трупів ліквідованих на війні окупантів - ГУР

У росії будують масштабні комплекси для трупів ліквідованих на війні окупантів - ГУР

Київ • УНН

 • 314139 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. У курську та ростові-на-дону у рф будують масштабні комплекси для зберігання трупів ліквідованого на війні росії проти України особового складу. Про це пише УНН, посилаючись на повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Цитата

"У курську та ростові-на-дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів ліквідованого на війні проти України особового складу", - вказали у ГУР.

Деталі

Повідомляється, що площа кожного такого об’єкта - понад 4 тисячі квадратних метрів. До комплексів, як зазначається, будуть входити:

  • пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами;
  • рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць;
  • склади з трунами та іншим похоронними декораціями;
  • скорботна зала.

Закладена вартість будівництва комплексу для знищених окупантів у ростові-на-дону становить близько 600 мільйонів рублів, у курську - понад 800 мільйонів рублів. Вартість обладнання оцінюється в понад мільярд рублів для кожного комплексу, вказують у ГУР.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що росія уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України. Будівництво вказаних комплексів на території рф підтверджує факт, що москва посилає свою армію на війну, але не справляється з потоком загиблих, зауважили у розвідці.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 207 910 осіб та сотень одиниць військової техніки.

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