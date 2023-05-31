У росії будують масштабні комплекси для трупів ліквідованих на війні окупантів - ГУР

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"У курську та ростові-на-дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів ліквідованого на війні проти України особового складу", - вказали у ГУР.

Деталі

Повідомляється, що площа кожного такого об’єкта - понад 4 тисячі квадратних метрів. До комплексів, як зазначається, будуть входити:



пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами;



рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць;



склади з трунами та іншим похоронними декораціями;



скорботна зала.



Закладена вартість будівництва комплексу для знищених окупантів у ростові-на-дону становить близько 600 мільйонів рублів, у курську - понад 800 мільйонів рублів. Вартість обладнання оцінюється в понад мільярд рублів для кожного комплексу, вказують у ГУР.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що росія уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України. Будівництво вказаних комплексів на території рф підтверджує факт, що москва посилає свою армію на війну, але не справляється з потоком загиблих, зауважили у розвідці.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 207 910 осіб та сотень одиниць військової техніки.