Генштаб: кількість ліквідованих окупантів наблизилася до 208 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 207 910 осіб та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 207 910 (+470) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3802 (+0),
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- бойових броньованих машин ‒ 7472 (+3),
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- артилерійських систем – 3460 (+15),
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- РСЗВ – 575 (+0),
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- засобів ППО ‒ 333 (+1),
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- літаків – 313 (+0),
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- гелікоптерів – 298 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3124 (+32),
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- крилатих ракет ‒ 1107 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6230 (+11),
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- спеціальної техніки ‒ 454 (+0).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів.