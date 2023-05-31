Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 208 тысячам
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 207 910 человек и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.05.23 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 207 910 (+470) человек ликвидировано,
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- танков - 3802 (+0),
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- боевых бронированных машин - 7472 (+3),
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- артиллерийских систем – 3460 (+15),
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- РСЗВ – 575 (+0),
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- средств ПВО - 333 (+1),
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- самолетов – 313 (+0),
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- вертолетов – 298 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3124 (+32),
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- крылатых ракет - 1107 (+0),
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- кораблей/катеров - 18 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6230 (+11),
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- специальной техники - 454 (+0).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов.