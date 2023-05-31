В россии строят масштабные комплексы для трупов ликвидированных на войне оккупантов - ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В курске и ростове-на-дону в рф строят масштабные комплексы для хранения трупов ликвидированного на войне россии против Украины личного состава. Об этом пишет УНН, ссылаясь на сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Цитата
"В курске и ростове-на-дону россияне строят масштабные комплексы для сортировки, анализа и хранения трупов ликвидированного на войне против Украины личного состава", - указали в ГУР.
Детали
Сообщается, что площадь каждого такого объекта - более 4 тысяч квадратных метров. В комплексы, как отмечается, будут входить:
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- пункты для проведения следственных действий и исследований над телами;
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- рефрижераторные с холодильными камерами на 1000 мест;
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- склады с гробами и прочим похоронными декорациями;
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- скорбный зал.
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Заложенная стоимость строительства комплекса для уничтоженных оккупантов в ростове-на-дону составляет около 600 миллионов рублей, в Курске - более 800 миллионов рублей. Стоимость оборудования оценивается в более миллиарда рублей для каждого комплекса, указывают в ГУР.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что россия уже не способна скрывать масштаб потерь личного состава в войне против Украины. Строительство указанных комплексов на территории рф подтверждает факт, что москва посылает свою армию на войну, но не справляется с потоком погибших, отметили в разведке.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 207 910 человек и сотен единиц военной техники.