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В россии строят масштабные комплексы для трупов ликвидированных на войне оккупантов - ГУР

В россии строят масштабные комплексы для трупов ликвидированных на войне оккупантов - ГУР

Киев • УНН

 • 314138 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. В курске и ростове-на-дону в рф строят масштабные комплексы для хранения трупов ликвидированного на войне россии против Украины личного состава. Об этом пишет УНН, ссылаясь на сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Цитата

"В курске и ростове-на-дону россияне строят масштабные комплексы для сортировки, анализа и хранения трупов ликвидированного на войне против Украины личного состава", - указали в ГУР.

Детали

Сообщается, что площадь каждого такого объекта - более 4 тысяч квадратных метров. В комплексы, как отмечается, будут входить:

  • пункты для проведения следственных действий и исследований над телами;
  • рефрижераторные с холодильными камерами на 1000 мест;
  • склады с гробами и прочим похоронными декорациями;
  • скорбный зал.

Заложенная стоимость строительства комплекса для уничтоженных оккупантов в ростове-на-дону составляет около 600 миллионов рублей, в Курске - более 800 миллионов рублей. Стоимость оборудования оценивается в более миллиарда рублей для каждого комплекса, указывают в ГУР.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что россия уже не способна скрывать масштаб потерь личного состава в войне против Украины. Строительство указанных комплексов на территории рф подтверждает факт, что москва посылает свою армию на войну, но не справляется с потоком погибших, отметили в разведке.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 207 910 человек и сотен единиц военной техники.

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