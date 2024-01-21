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У Росії суд виправдав учасника війни в Україні, обвинуваченого у вбивстві товариша по службі

У Росії суд виправдав учасника війни в Україні, обвинуваченого у вбивстві товариша по службі

Київ • УНН

 • 31971 перегляди

Російський суд виправдав Заінді Такаєва, солдата-контрактника з Чечні, звинуваченого у вбивстві свого товариша по службі Магомеда Шахбанова в Первомайську, Україна. Рішення, яке вважається першим відомим виправданням учасника українського конфлікту, оскаржується в апеляційному порядку.

Новочеркаський гарнізонний військовий суд ухвалив  виправдувальний вирок щодо контрактника з Чечні Зайнді Такаєва, якого звинувачували у вбивстві товариша по службі Магомеда Шахбанова в самопроголошеній ЛНР, повідомила газета "Комерсант", передає УНН.

Деталі

Такаєва виправдали присяжні, які одноголосно вирішили, що він невинний. Надалі суддя звільнив його з-під варти та надав військовому право на реабілітацію. Прокуратура та представники потерпілого подали скаргу на рішення до Південного окружного військового суду.

Такаєва звинувачували у вбивстві 20-річного уродженця Дагестану Магомеда Шахбанова, скоєному 6 червня 2022 року у дворі багатоповерхового житлового будинку у місті Первомайську (місто з 2014 року контролює ЛНР).

йдеться  у повідомленні

За версією слідства, Такаєв з пістолета вистрілив Шахбанову в голову, коли вони випивали в альтанці. Це підтвердили дві місцеві мешканки, які відпочивали разом із військовими. Молоді жінки заявили, що Такаєв вистрілив у Шахбанова зблизька. При цьому інші військовослужбовці стверджували, що Такаєв і Шахбан не мали приводів для ворожнечі. Такаєв казав, що по альтанці стріляли із сусідніх кущів.

"Комерсант" припустив, що на вирішення присяжних могли вплинути суперечності та нестиковки у матеріалах справи. Так підсудний стверджував, що не тримав у руках пістолет. Інший військовий, який мав при собі пістолет, заявив, що не розлучався з ним. Судмедекспертиза вважала "суперечливими" біологічні сліди, що залишилися на рукоятці пістолета, і не змогла встановити генетичний профіль людини, яка тримала зброю.

Експерт дійшов висновку про те, що в Шахбанова вистрілили з "неблизкої відстані", а вразив його "поранений снаряд діаметром вісім міліметрів", що не відповідало версії про стрілянину зі зброї калібру дев'ять міліметрів, яку представили свідки. Кулю, яка вбила контрактника Шахбанова, не знайшли.

розповіли у виданні. 

Представники потерпілого та прокуратури у своїй апеляційній скарзі вказали на процесуальні порушення, допущені до гарнізонного суду. Автори скарги заявили, що присяжні могли одноголосно ухвалити виправдувальне рішення через чинений на них тиск.

Обидва адвокати Зайнді Такаєві повідомили, що задоволені рішенням суду, але слід дочекатися, поки воно набуде чинності. Від інших коментарів вони відмовились.

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Як зазначає "Комерсант", це перший відомий виправдувальний вирок, винесений учаснику війни в Україні.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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