В России суд оправдал участника войны в Украине, обвиняемого в убийстве сослуживца по службе
Киев • УНН
Российский суд оправдал Заинди Такаева, солдата-контрактника из Чечни, обвиняемого в убийстве своего сослуживца Магомеда Шахбанова в Первомайске, Украина. Решение, которое считается первым известным оправданием участника украинского конфликта, оспаривается в апелляционном порядке.
Новочеркасский гарнизонный военный суд вынес оправдательный приговор в отношении контрактника из Чечни Зайнди Такаева, которого обвиняли в убийстве сослуживца Магомеда Шахбанова в самопровозглашенной ЛНР, сообщила газета "Коммерсант", передает УНН.
Детали
Такаева оправдали присяжные, которые единогласно решили, что он невиновен. В дальнейшем судья освободил его из-под стражи и предоставил военному право на реабилитацию. Прокуратура и представители потерпевшего подали жалобу на решение в Южный окружной военный суд.
Такаева обвиняли в убийстве 20-летнего уроженца Дагестана Магомеда Шахбанова, совершенном 6 июня 2022 года во дворе многоэтажного жилого дома в городе Первомайске (город с 2014 года контролирует ЛНР).
По версии следствия, Такаев из пистолета выстрелил Шахбанову в голову, когда они выпивали в беседке. Это подтвердили две местные жительницы, которые отдыхали вместе с военными. Молодые женщины заявили, что Такаев выстрелил в Шахбанова с близкого расстояния. При этом другие военнослужащие утверждали, что Такаев и Шахбан не имели поводов для вражды. Такаев говорил, что по беседке стреляли из соседних кустов.
"Коммерсант" предположил, что на решение присяжных могли повлиять противоречия и нестыковки в материалах дела. Так подсудимый утверждал, что не держал в руках пистолет. Другой военный, который имел при себе пистолет, заявил, что не расставался с ним. Судмедэкспертиза посчитала "противоречивыми" биологические следы, оставшиеся на рукоятке пистолета, и не смогла установить генетический профиль человека, который держал оружие.
Эксперт пришел к выводу о том, что в Шахбанова выстрелили с "неблизкого расстояния", а поразил его "раненый снаряд диаметром восемь миллиметров", что не соответствовало версии о стрельбе из оружия калибра девять миллиметров, которую представили свидетели. Пулю, которая убила контрактника Шахбанова, не нашли.
Представители потерпевшего и прокуратуры в своей апелляционной жалобе указали на процессуальные нарушения, допущенные гарнизонным судом. Авторы жалобы заявили, что присяжные могли единогласно принять оправдательное решение из-за оказанного на них давления.
Оба адвоката Зайнди Такаеви сообщили, что довольны решением суда, но следует дождаться, пока оно вступит в силу. От других комментариев они отказались.
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Как отмечает "Коммерсант", это первый известный оправдательный приговор, вынесенный участнику войны в Украине.
В России суд оправдал участника войны в Украине, обвиняемого в убийстве сослуживца по службе
Российский суд оправдал Заинди Такаева, солдата-контрактника из Чечни, обвиняемого в убийстве своего сослуживца Магомеда Шахбанова в Первомайске, Украина. Решение, которое считается первым известным оправданием участника украинского конфликта, оспаривается в апелляционном порядке.
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