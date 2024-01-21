В России суд оправдал участника войны в Украине, обвиняемого в убийстве сослуживца по службе

Новочеркасский гарнизонный военный суд вынес оправдательный приговор в отношении контрактника из Чечни Зайнди Такаева, которого обвиняли в убийстве сослуживца Магомеда Шахбанова в самопровозглашенной ЛНР, сообщила газета "Коммерсант", передает УНН.

Детали

Такаева оправдали присяжные, которые единогласно решили, что он невиновен. В дальнейшем судья освободил его из-под стражи и предоставил военному право на реабилитацию. Прокуратура и представители потерпевшего подали жалобу на решение в Южный окружной военный суд.

Такаева обвиняли в убийстве 20-летнего уроженца Дагестана Магомеда Шахбанова, совершенном 6 июня 2022 года во дворе многоэтажного жилого дома в городе Первомайске (город с 2014 года контролирует ЛНР). говорится в сообщении

По версии следствия, Такаев из пистолета выстрелил Шахбанову в голову, когда они выпивали в беседке. Это подтвердили две местные жительницы, которые отдыхали вместе с военными. Молодые женщины заявили, что Такаев выстрелил в Шахбанова с близкого расстояния. При этом другие военнослужащие утверждали, что Такаев и Шахбан не имели поводов для вражды. Такаев говорил, что по беседке стреляли из соседних кустов.

"Коммерсант" предположил, что на решение присяжных могли повлиять противоречия и нестыковки в материалах дела. Так подсудимый утверждал, что не держал в руках пистолет. Другой военный, который имел при себе пистолет, заявил, что не расставался с ним. Судмедэкспертиза посчитала "противоречивыми" биологические следы, оставшиеся на рукоятке пистолета, и не смогла установить генетический профиль человека, который держал оружие.

Эксперт пришел к выводу о том, что в Шахбанова выстрелили с "неблизкого расстояния", а поразил его "раненый снаряд диаметром восемь миллиметров", что не соответствовало версии о стрельбе из оружия калибра девять миллиметров, которую представили свидетели. Пулю, которая убила контрактника Шахбанова, не нашли. рассказали в издании.

Представители потерпевшего и прокуратуры в своей апелляционной жалобе указали на процессуальные нарушения, допущенные гарнизонным судом. Авторы жалобы заявили, что присяжные могли единогласно принять оправдательное решение из-за оказанного на них давления.

Оба адвоката Зайнди Такаеви сообщили, что довольны решением суда, но следует дождаться, пока оно вступит в силу. От других комментариев они отказались.

Второй раз за два месяца: в так называемой "лнр" объявили о борьбе с высокими ценами

Как отмечает "Коммерсант", это первый известный оправдательный приговор, вынесенный участнику войны в Украине.