У РНБО нагадали, як вплинути на здатність росії вести інтенсивну війну
Київ • УНН
В РНБО заявили, що жорстке блокування експорту російської нафти може позбавити рф економічних можливостей для ведення війни. З витратами близько 1 млрд на день на війну росія точно не впорається.
В агресії проти України, рф користується своїми економічними можливостями. Одним з ключових аспектів є експорт російської нафти, щодо якого важливо здійснити жорсткі блокуючі заходи.
Про це ідеться у дописі керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленко, передає УНН.
Жорстке блокування експорту російської нафти - це один з важелів, який може вплинути на здатність росії вести інтенсивну війну, позбавивши їх економічних можливостей воювати.
З витратами близько 1 млрд на день на війну росія тоді точно не впорається, підкреслив керівник ЦПД А.Коваленко.
Нагадаємо
Команда Трампа розглядає скасування стелі цін на нафту, якщо переговори з рф просунуться. Російські танкери з "чорного списку" відновили перевезення нафти вперше за рік. Експорт з портів рф досяг 3,37 млн барелів на добу.
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