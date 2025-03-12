У РНБО нагадали, як вплинути на здатність росії вести інтенсивну війну

В агресії проти України, рф користується своїми економічними можливостями. Одним з ключових аспектів є експорт російської нафти, щодо якого важливо здійснити жорсткі блокуючі заходи.

Про це ідеться у дописі керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленко, передає УНН.

Жорстке блокування експорту російської нафти - це один з важелів, який може вплинути на здатність росії вести інтенсивну війну, позбавивши їх економічних можливостей воювати. - ідеться у дописі на ТГ-сторінці ЦПД РНБО

З витратами близько 1 млрд на день на війну росія тоді точно не впорається, підкреслив керівник ЦПД А.Коваленко.

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Команда Трампа розглядає скасування стелі цін на нафту, якщо переговори з рф просунуться. Російські танкери з "чорного списку" відновили перевезення нафти вперше за рік. Експорт з портів рф досяг 3,37 млн барелів на добу.

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