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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 30599 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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У РНБО нагадали, як вплинути на здатність росії вести інтенсивну війну

Київ • УНН

 • 19321 перегляди

В РНБО заявили, що жорстке блокування експорту російської нафти може позбавити рф економічних можливостей для ведення війни. З витратами близько 1 млрд на день на війну росія точно не впорається.

У РНБО нагадали, як вплинути на здатність росії вести інтенсивну війну

В агресії проти України, рф користується своїми економічними можливостями. Одним з ключових аспектів є експорт російської нафти, щодо якого важливо здійснити жорсткі блокуючі заходи. 

Про це ідеться у дописі керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленко, передає УНН.

Жорстке блокування експорту російської нафти - це один з важелів, який може вплинути на здатність росії вести інтенсивну війну, позбавивши їх економічних можливостей воювати.

- ідеться у дописі на ТГ-сторінці ЦПД РНБО

З витратами близько 1 млрд на день на війну росія тоді точно не впорається, підкреслив керівник ЦПД А.Коваленко.

Нагадаємо

Команда Трампа розглядає скасування стелі цін на нафту, якщо переговори з рф просунуться. Російські танкери з "чорного списку" відновили перевезення нафти вперше за рік. Експорт з портів рф досяг 3,37 млн барелів на добу.

Україна буде відповідати: Зеленський про удари по рф12.03.25, 16:15 • 14817 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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