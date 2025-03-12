В СНБО напомнили, как повлиять на способность россии вести интенсивную войну
Киев • УНН
В СНБО заявили, что жесткая блокировка экспорта российской нефти может лишить рф экономических возможностей для ведения войны. С расходами около 1 млрд в день на войну россия точно не справится.
В агрессии против Украины, рф пользуется своими экономическими возможностями. Одним из ключевых аспектов является экспорт российской нефти, в отношении которого важно осуществить жесткие блокирующие меры.
Об этом говорится в заметке руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, передает УНН.
Жесткая блокировка экспорта российской нефти - это один из рычагов, который может повлиять на способность россии вести интенсивную войну, лишив их экономических возможностей воевать.
С расходами около 1 млрд в день на войну россия тогда точно не справится, подчеркнул руководитель ЦПД А.Коваленко.
Напомним
Команда Трампа рассматривает отмену потолка цен на нефть, если переговоры с рф продвинутся. Российские танкеры из "черного списка" возобновили перевозки нефти впервые за год. Экспорт из портов рф достиг 3,37 млн баррелей в сутки.
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