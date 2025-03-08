Команда Трампа розглядає скасування стелі цін на нафту, якщо переговори з рф просунуться - Bloomberg

Радники президента США Дональда Трампа окреслюють потенційні санкції проти росії, які він міг би скасувати або змінити, включаючи стелю ціни на нафту, якщо буде прогрес у переговорах з москвою щодо припинення війни в Україні, з посиланням на людей, знайомих з цим питанням, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Можливий крок ознаменує ще одну різку розбіжність у політиці між Вашингтоном та його союзниками в Лондоні та Брюсселі, де офіційні особи зазначили, що не будуть передчасно скасовувати санкції проти росії, запроваджені після її повномасштабного вторгнення, сказали джерела.

Перспектива послаблення Сполученими Штатами деяких обмежень проти рф не заважає Вашингтону "закрутити гайки" москві за допомогою окремих заходів, кажуть люди. Трамп заявив у п’ятницю, що він "рішуче розглядає" банківські санкції, а також мита проти росії, тоді як міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація без вагань піде "ва-банк", якщо це забезпечить важіль впливу на мирних переговорах.

США публічно дали зрозуміти, що пом’якшення санкцій не буде до формальної угоди, тоді як європейські чиновники очікують, що Вашингтон спочатку розгляне можливість використання виключень, а не повного скасування обмежень.

Запроваджена у 2022 році країнами "Групи семи" стеля цін на російський експорт сирої нафти в 60 доларів за барель мала завдати сильного удару по економіці, яка залежить від ресурсів. Серед інших кроків москва зібрала "тіньовий флот" переважно старих танкерів, які не мають зв’язків із західними країнами, що дозволило їй підтримувати поставки до основних країн-споживачів, таких як Індія та Китай.

Хоча британські та європейські офіційні особи висунули заперечення проти скасування стелі цін, вони визнали, що поява російського "тіньового флоту", який тепер, за оцінками, обслуговує більшу частину торгівлі нафтою країни, послабила вплив стелі цін. Минулого місяця Bloomberg повідомило, що G7 розглядає можливість адаптації стратегії.

Будь-які зміни в політиці США можуть мати серйозні наслідки для того, як Європа контролює торгівлю. ЄС ввів заборону на транспортування російської нафти морем до третіх країн, зосередившись на обмеженні доступу до таких послуг, як страхування, з винятком для вантажів, проданих з дотриманням стелі цін. Якби стеля цін була скасована, ембарго набуло б повної сили.

Перший "барометр" підходу адміністрації Трампа до санкцій проти росії з’явиться наступного тижня, коли завершиться термін дії генеральної ліцензії, що дозволяє згортати закупівлі енергоносіїв країни. Якщо Міністерство фінансів США допустить закінчення терміну дії виключення за деякими транзакціями, це може посилити тиск на кремль.

США обмірковують, як швидко послабити санкції проти рф в енергетиці - Reuters