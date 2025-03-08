Команда Трампа розглядає скасування стелі цін на нафту, якщо переговори з рф просунуться - Bloomberg

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 32606 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 52376 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 55947 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 61051 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 72866 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 59156 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 57708 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 123582 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82488 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 229489 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
62%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 25358 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 15570 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 22175 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 20979 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 21991 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 91983 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 123586 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 229494 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 405917 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 397943 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 12087 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 21226 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 22410 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 25606 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76019 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Команда Трампа розглядає скасування стелі цін на нафту, якщо переговори з рф просунуться - Bloomberg

Київ • УНН

 • 67634 перегляди

Радники президента США вивчають можливість скасування деяких санкцій проти росії, включаючи стелю цін на нафту. Такі зміни можуть відбутися у разі прогресу в переговорах щодо припинення війни в Україні.

Команда Трампа розглядає скасування стелі цін на нафту, якщо переговори з рф просунуться - Bloomberg

Радники президента США Дональда Трампа окреслюють потенційні санкції проти росії, які він міг би скасувати або змінити, включаючи стелю ціни на нафту, якщо буде прогрес у переговорах з москвою щодо припинення війни в Україні, з посиланням на людей, знайомих з цим питанням, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Можливий крок ознаменує ще одну різку розбіжність у політиці між Вашингтоном та його союзниками в Лондоні та Брюсселі, де офіційні особи зазначили, що не будуть передчасно скасовувати санкції проти росії, запроваджені після її повномасштабного вторгнення, сказали джерела.

Перспектива послаблення Сполученими Штатами деяких обмежень проти рф не заважає Вашингтону "закрутити гайки" москві за допомогою окремих заходів, кажуть люди. Трамп заявив у п’ятницю, що він "рішуче розглядає" банківські санкції, а також мита проти росії, тоді як міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація без вагань піде "ва-банк", якщо це забезпечить важіль впливу на мирних переговорах.

США публічно дали зрозуміти, що пом’якшення санкцій не буде до формальної угоди, тоді як європейські чиновники очікують, що Вашингтон спочатку розгляне можливість використання виключень, а не повного скасування обмежень.

Запроваджена у 2022 році країнами "Групи семи" стеля цін на російський експорт сирої нафти в 60 доларів за барель мала завдати сильного удару по економіці, яка залежить від ресурсів. Серед інших кроків москва зібрала "тіньовий флот" переважно старих танкерів, які не мають зв’язків із західними країнами, що дозволило їй підтримувати поставки до основних країн-споживачів, таких як Індія та Китай.

Хоча британські та європейські офіційні особи висунули заперечення проти скасування стелі цін, вони визнали, що поява російського "тіньового флоту", який тепер, за оцінками, обслуговує більшу частину торгівлі нафтою країни, послабила вплив стелі цін. Минулого місяця Bloomberg повідомило, що G7 розглядає можливість адаптації стратегії.

Будь-які зміни в політиці США можуть мати серйозні наслідки для того, як Європа контролює торгівлю. ЄС ввів заборону на транспортування російської нафти морем до третіх країн, зосередившись на обмеженні доступу до таких послуг, як страхування, з винятком для вантажів, проданих з дотриманням стелі цін. Якби стеля цін була скасована, ембарго набуло б повної сили.

Перший "барометр" підходу адміністрації Трампа до санкцій проти росії з’явиться наступного тижня, коли завершиться термін дії генеральної ліцензії, що дозволяє згортати закупівлі енергоносіїв країни. Якщо Міністерство фінансів США допустить закінчення терміну дії виключення за деякими транзакціями, це може посилити тиск на кремль.

США обмірковують, як швидко послабити санкції проти рф в енергетиці - Reuters08.03.25, 09:04 • 48348 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаЕкономікаПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати
Brent
$65.97
Bitcoin
$82,606.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,102.02
Ethereum
$1,669.39