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Команда Трампа рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть, если переговоры с рф продвинутся - Bloomberg

Киев • УНН

 • 67624 просмотра

Советники президента США изучают возможность отмены некоторых санкций против России, включая потолок цен на нефть. Такие изменения могут произойти в случае прогресса в переговорах о прекращении войны в Украине.

Команда Трампа рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть, если переговоры с рф продвинутся - Bloomberg

Советники президента США Дональда Трампа очерчивают потенциальные санкции против россии, которые он мог бы отменить или изменить, включая потолок цен на нефть, если будет прогресс в переговорах с москвой по прекращению войны в Украине, ссылаясь на людей, знакомых с этим вопросом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Возможный шаг ознаменует еще одно резкое расхождение в политике между Вашингтоном и его союзниками в Лондоне и Брюсселе, где официальные лица отметили, что не будут преждевременно отменять санкции против россии, введенные после ее полномасштабного вторжения, сказали источники.

Перспектива ослабления Соединенными Штатами некоторых ограничений против рф не мешает Вашингтону "закрутить гайки" москве с помощью отдельных мер, говорят люди. Трамп заявил в пятницу, что он "решительно рассматривает" банковские санкции, а также пошлины против россии, тогда как министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация без колебаний пойдет "ва-банк", если это обеспечит рычаг влияния на мирных переговорах.

США публично дали понять, что смягчение санкций не произойдет до формального соглашения, тогда как европейские чиновники ожидают, что Вашингтон сначала рассмотрит возможность использования исключений, а не полного снятия ограничений.

Введенный в 2022 году странами "Группы семи" потолок цен на российский экспорт сырой нефти в 60 долларов за баррель должен был нанести сильный удар по экономике, которая зависит от ресурсов. Среди других шагов москва собрала "теневой флот" преимущественно старых танкеров, которые не имеют связей с западными странами, что позволило ей поддерживать поставки в основные страны-потребители, такие как Индия и Китай.

Хотя британские и европейские официальные лица высказывали возражения против отмены потолка цен, они признали, что появление российского "теневого флота", который теперь, по оценкам, обслуживает большую часть торговли нефтью страны, ослабило влияние потолка цен. В прошлом месяце Bloomberg сообщило, что G7 рассматривает возможность адаптации стратегии.

Любые изменения в политике США могут иметь серьезные последствия для того, как Европа контролирует торговлю. ЕС ввел запрет на транспортировку российской нефти морем в третьи страны, сосредоточившись на ограничении доступа к таким услугам, как страхование, с исключением для грузов, проданных с соблюдением потолка цен. Если бы потолок цен был отменен, эмбарго вступило бы в полную силу.

Первый "барометр" подхода администрации Трампа к санкциям против россии появится на следующей неделе, когда истечет срок действия генеральной лицензии, позволяющей сворачивать закупки энергоресурсов страны. Если Министерство финансов США допустит истечение срока действия исключения по некоторым транзакциям, это может усилить давление на кремль.

США обдумывают, как быстро ослабить санкции против рф в энергетике - Reuters08.03.25, 09:04 • 48337 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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