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The Guardian

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У Ризі окрім прапору Білорусі - прапор Росії замінили на прапор ОКР: Москва відреагувала

Київ • УНН

 • 34681 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Росія зробила відповідні дипломатичні демарші в Москві і Ризі після дій влади латвійської столиці, які прибрали прапор РФ, замінивши його прапором Олімпійського комітету Росії, передає УНН з посиланням на повідомлення МЗС РФ.

У Ризі окрім прапору Білорусі - прапор Росії замінили на прапор ОКР: Москва відреагувала

Деталі

“Перш за все це неприкрита неповага до державної символіки Росії. У зв’язку з цим зробили відповідні демарші в Москві і Ризі, вказали на згубність подібних провокаційних кроків для вибудовування двосторонніх відносин”, — повідомила Марія Захарова в заяві МЗС.

“Схоже, що наші латвійські сусіди усіма силами намагаються закріпитися в рядах недружніх Росії держав. Якщо це усвідомлений вибір латвійської сторони, будемо робити висновки”, — додала вона.

Контекст

Глава МЗС Білорусі 24 травня повідомив, що Мінськ висилає посла Латвії Ейнарс Семаніса і співробітників посольства через інцидент з білоруським державним прапором в Ризі. Прапор, вивішений біля одного з готелів в центрі Риги, де проживають національні збірні, які беруть участь в чемпіонаті світу з хокею, був замінений на біло-червоно-білий прапор. Як повідомили ЗМІ, це власноруч зробили глава МЗС Латвії Едгар Рінкевічс і мер Риги Мартіньш Стакіс.

У відповідь на дії Білорусі МЗС Латвії заявило, що викликав тимчасового повіреного в справах Білорусі, щоб проінформувати про ідентичні дії і про видворення дипломатів цієї країни до моменту нормалізації відносин. У свою чергу Федерація хокею Білорусі повідомила, що направила ноту на адресу президента Міжнародної федерації хокею Рене Фазеля, оргкомітету ЧС з хокею в зв’язку з інцидентом з державним прапором республіки в Ризі.

25 травня депутати Палати представників (нижньої палати) парламенту Білорусі прийняли заяву в зв’язку з інцидентом з державним прапором республіці в Латвії, в якій розцінили його як порушення норм міжнародного права і продовження недружньої політики Риги щодо Мінська.

У той же день мер Риги відмовився змінити назад прапор Білорусі, натомість будуть зняті прапори IIHF.

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