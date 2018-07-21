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У Рівному внаслідок ДТП загинув військовий

У Рівному внаслідок ДТП загинув військовий

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. У суботу вночі в Рівному внаслідок ДТП загинув військовий. Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненської області, передає УНН.

ДТП сталася близько другої години ночі у суботу на вулиці Макарова в Рівному.

На місці події поліцейські попередньо встановили, що 47-річний житель села Бронники Рівненського району за кермом автомобіля Volkswagen Т4 з невідомих причини в’їхав у вантажний автомобіль DAF з причепом, який був припаркований по правому краю проїзної частини.

Унаслідок зіткнення водій від отриманих травм загинув на місці події. Пасажира автомобіля, 35-річного рівнянина із травмами госпіталізували до військового госпіталю.

Обидва учасники ДТП — військовослужбовці, які перебували поза службою.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, внаслідок зіткнення маршрутки сполученням “Київ — Рівне” із фурою, яке сталось 20 липня на трасі Київ-Чоп поблизу Житомира загинуло 10 людей, ще 9 отримали травми.

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