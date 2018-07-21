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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38627 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102111 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124142 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131687 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168969 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153287 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141041 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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В Ровно в результате ДТП погиб военный

В Ровно в результате ДТП погиб военный

Киев  •  УНН

 • 14700 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. В субботу ночью в Ровно в результате ДТП погиб военный. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области, передает УНН.

ДТП произошло около двух часов ночи в субботу на улице Макарова в Ровно.

На месте происшествия полицейские предварительно установили, что 47-летний житель села Бронники Ровенского района за рулем автомобиля Volkswagen Т4 по неизвестным причины въехал в грузовой автомобиль DAF с прицепом, который был припаркован по правому краю проезжей части.

В результате столкновения водитель от полученных травм погиб на месте происшествия. Пассажира автомобиля, 35-летнего жителя Ровно, с травмами госпитализировали в военный госпиталь.

Оба участника ДТП - военнослужащие, находившиеся вне службы.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в результате столкновения маршрутки сообщением "Киев - Ровно" с фурой, которое произошло 20 июля на трассе Киев-Чоп возле Житомира, погибли 10 человек, еще 9 получили травмы.

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