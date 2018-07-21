В Ровно в результате ДТП погиб военный
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В субботу ночью в Ровно в результате ДТП погиб военный. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области, передает УНН.
ДТП произошло около двух часов ночи в субботу на улице Макарова в Ровно.
На месте происшествия полицейские предварительно установили, что 47-летний житель села Бронники Ровенского района за рулем автомобиля Volkswagen Т4 по неизвестным причины въехал в грузовой автомобиль DAF с прицепом, который был припаркован по правому краю проезжей части.
В результате столкновения водитель от полученных травм погиб на месте происшествия. Пассажира автомобиля, 35-летнего жителя Ровно, с травмами госпитализировали в военный госпиталь.
Оба участника ДТП - военнослужащие, находившиеся вне службы.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в результате столкновения маршрутки сообщением "Киев - Ровно" с фурой, которое произошло 20 июля на трассе Киев-Чоп возле Житомира, погибли 10 человек, еще 9 получили травмы.