У Рівному та Дніпрі викрили чотири порностудії

За даними поліції, адміністратором порностудій була 22-річна рівнянка, яка шукала для цього відповідні приміщення та спільниць.

Під час обшуків у студіях поліція виявила, що на комп’ютерах були встановлені відеокамери, за допомогою яких здійснювалось пряма трансляція на спеціальний сайт. Через нього за грошову винагороду за допомогою електронного гаманця дівчата виконували дії порнографічного характеру та інші побажання клієнта в режимі реального часу.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 301 КК України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів), поліція також встановила причетність 32-річного жителя Дніпра до організації та забезпечення діяльності трьох студій у Рівному, де виготовляли та розповсюджували відеопродукцію порнографічного характеру.

За попередньою інформацією, у діяльності студій у Рівному були залучені орієнтовно 27 дівчат віком від 18 до 25 років.

Під час обшуків у студіях поліцейські вилучили технічне обладнання, гроші, чорнові записи, аксесуари інтимного характеру та одяг.

За фактом розповсюдження предметів порнографічного характеру 22-річній адміністратору та ще п’ятьом рівнянкам слідчі повідомили про підозру.

Наразі вирішується питання про повідомлення 32-річному жителю Дніпра про підозру у зазначеному кримінальному правопорушенні та обрання запобіжного заходу. Крім того, поліцейські встановлюють спільників чоловіка на території Дніпропетровщини.

Нагадаємо, у Києві облаштували порностудію з 20 веб-моделями.