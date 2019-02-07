У Києві облаштували порностудію з 20 веб-моделями

Так, оперативники спільно з працівниками слідчого управління провели чотири санкціоновані обшуки за місцем мешкання організатора, в автомобілі, у місці, де відбирали дівчат, та у приватному будинку, де функціонувала порностудія.

"Під час проведення процесуальної дії ми затримали власника, адміністраторів та працівників порностудії. Ми встановили, що облаштував її 31-річний киянин", - зазначив в.о. начальника сектору управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Києва Олексій Гаврилюк.

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Чоловік орендував чотириповерховий будинок і обладнав там інтернет-порностудію зі спеціальною технікою: освітлювальними приладами, веб-камерами, комп’ютерами та спеціальними меблями.

"Місцевий мешканець залучив до свого бізнесу двох чоловіків-адміністраторів, які організовували та контролювали роботу веб-моделей. Крім того, до складу злочинної групи входила жінка, яка завербовувала дівчат та проводила з ними співбесіди", - зазначив Гаврилюк.

Загалом до надання інтимних послуг залучили двадцять дівчат, які працювали у три зміни в режимі онлайн і отримували за свою роботу 40% від загального прибутку.

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За цим фактом слідче управління розпочало кримінальне провадження за ч. 3 ст. 301 КК України - ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. П’ятьох учасників злочинного угруповання затримали у порядку ст. 208 КПК України. Їм оголосили про підозру.

"Суд обрав їм міри запобіжного заходу: організатору - у вигляді домашнього арешту, а іншим - особисте зобов’язання. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі", - повідомили у поліції.

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