В Киеве обустроили порностудию с 20 веб-моделями
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Киеве разоблачили интернет-порностудию, которая изготовляла и распространяла порноматериалы, двадцать девушек вели видеотрансляции через различные сайты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации столичной полиции.
Так, оперативники совместно с сотрудниками следственного управления провели четыре санкционированных обыска по месту жительства организатора, в автомобиле, в месте, где отбирали девушек, и в частном доме, где работала порностудия.
"Во время проведения процессуального действия мы задержали владельца, администраторов и работников порностудии. Мы установили, что обустроил ее 31-летний киевлянин", - отметил и.о. начальника сектора управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киева Алексей Гаврилюк.
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Мужчина арендовал четырехэтажный дом и оборудовал там интернет-порностудию со специальной техникой: осветительными приборами, веб-камерами, компьютерами и специальной мебелью.
"Местный житель привлек к своему бизнесу двух мужчин-администраторов, которые организовывали и контролировали работу веб-моделей. Кроме того, в состав преступной группы входила женщина, которая вербовала девушек и проводила с ними собеседования", - отметил Гаврилюк.
Всего в предоставлении интимных услуг привлекли двадцать девушек, которые работали в три смены в режиме онлайн и получали за свою работу 40% от общей прибыли.
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По данному факту следственное управление начало уголовное производство по ч. 3 ст. 301 УК Украины - ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов. Пять участников преступной группировки задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им объявили о подозрении.
"Суд избрал им меры пресечения: организатору - в виде домашнего ареста, а другим - личное обязательство. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы", - сообщили в полиции.
Напомним, на столичном Подоле в стрип-клубе устроили бордель.