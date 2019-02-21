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В Ровно и Днепре разоблачили четыре порностудии

В Ровно и Днепре разоблачили четыре порностудии

Киев  •  УНН

 • 11245 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Ровно и Днепре разоблачили четыре порностудии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ровенской области.

По данным полиции, администратором порностудий была 22-летняя жительница, которая искала для этого соответствующие помещения и союзниц.

Во время обысков в студиях полиция обнаружила, что на компьютерах были установлены видеокамеры, с помощью которых осуществлялась прямая трансляция на специальный сайт. Через него за денежное вознаграждение с помощью электронного кошелька девушки выполняли действия порнографического характера и другие пожелания клиента в режиме реального времени.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 301 УК Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов), полиция также установила причастность 32-летнего жителя Днепра к организации и обеспечения деятельности трех исследований в Ровно, где изготавливали и распространяли видеопродукцию порнографического характера.

По предварительной информации, в деятельности студий в Киеве были привлечены ориентировочно 27 девушек в возрасте от 18 до 25 лет.

Во время обысков в студиях полицейские изъяли техническое оборудование, деньги, черновые записи, аксессуары интимного характера и одежду.

По факту распространения предметов порнографического характера 22-летней администратору и еще пяти жительницам Ровно следователи сообщили о подозрении.

Сейчас решается вопрос об уведомлении 32-летнему жителю Днепра о подозрении в указанном уголовном правонарушении и избрании меры пресечения. Кроме того, полицейские устанавливают сообщников мужчины на территории Днепропетровской области.

Напомним, в Киеве обустроили порностудию с 20 веб-моделям.

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