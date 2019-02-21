В Ровно и Днепре разоблачили четыре порностудии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Ровно и Днепре разоблачили четыре порностудии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ровенской области.
По данным полиции, администратором порностудий была 22-летняя жительница, которая искала для этого соответствующие помещения и союзниц.
Во время обысков в студиях полиция обнаружила, что на компьютерах были установлены видеокамеры, с помощью которых осуществлялась прямая трансляция на специальный сайт. Через него за денежное вознаграждение с помощью электронного кошелька девушки выполняли действия порнографического характера и другие пожелания клиента в режиме реального времени.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 301 УК Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов), полиция также установила причастность 32-летнего жителя Днепра к организации и обеспечения деятельности трех исследований в Ровно, где изготавливали и распространяли видеопродукцию порнографического характера.
По предварительной информации, в деятельности студий в Киеве были привлечены ориентировочно 27 девушек в возрасте от 18 до 25 лет.
Во время обысков в студиях полицейские изъяли техническое оборудование, деньги, черновые записи, аксессуары интимного характера и одежду.
По факту распространения предметов порнографического характера 22-летней администратору и еще пяти жительницам Ровно следователи сообщили о подозрении.
Сейчас решается вопрос об уведомлении 32-летнему жителю Днепра о подозрении в указанном уголовном правонарушении и избрании меры пресечения. Кроме того, полицейские устанавливают сообщников мужчины на территории Днепропетровской области.
Напомним, в Киеве обустроили порностудию с 20 веб-моделям.