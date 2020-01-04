У Рівному представили нового керівника обласної прокуратури
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У п’ятницю заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Віктор Чумак представив колективу керівникам органів влади, місцевого самоврядування та правоохоронних відомств регіону новопризначеного прокурора Рівненської області Антона Войтенка. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненської області.
Заступником Генерального прокурора визначено основні завдання органів прокуратури на найближчу перспективу. Серед них – ефективне виконання визначених законом повноважень, відновлення довіри суспільства до прокуратури та правоохоронної системи в цілому. Віктор Чумак окремо зупинився на питаннях реформування органів прокуратури. Головними критеріями наступної атестації регіональних та місцевих прокуратур будуть професіоналізм та доброчесність.
Антон Войтенко народився 22 жовтня 1984 року в м. Умань Черкаської області. Вищу юридичну освіту здобув у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого. В органах прокуратури працює з 2007 року. За цей час обіймав різні посади, у тому числі керівні.
До призначення на посаду прокурора Рівненської області обіймав посаду начальника управління нагляду за додержанням законів, виконанням судових рішень у кримінальному провадженні та при проведенні оперативно-розшукової діяльності військової прокуратури Центрального регіону України.
Нагадаємо, генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив з посади прокурора області ще у вересні 2019 року.