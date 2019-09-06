Рябошапка звільнив прокурорів ще восьми областей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив із посад прокурорів восьми областей. Про це повідомляє УНН, посилаючись на пресслужбу Генпрокуратури.
"На підставі статей 9 і 41 Закону України "Про прокуратуру" Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 6 вересня 2019 року звільнив з посад прокурорів Волинської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Рівненської, Сумської та Тернопільської областей", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Рябошапка звільнив прокурорів Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей.
Раніше, на зустрічі з представниками громадськості Черкащини, під час робочої поїздки Президента України Володимира Зеленського до регіону, деякі учасники розмови скаржилися на роботу прокурора області. Також, перебуваючи на Житомирщині, Президент України наголошував на неналежній роботі органів прокуратури регіону, зокрема в питаннях протидії нелегальному видобутку бурштину.