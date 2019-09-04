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Рябошапка звільнив прокурорів чотирьох областей

Рябошапка звільнив прокурорів чотирьох областей

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів чотирьох областей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГПУ.

"У вівторок, 3 вересня 2019 року, керуючись ЗУ "Про прокуратуру", Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей", - вказали у ГПУ.

У Генпрокуратурі нагадали, що на зустрічі з представниками громадськості Черкащини під час робочої поїздки Президента України Володимира Зеленського до регіону, деякі учасники розмови скаржилися на роботу прокурора області. Також, перебуваючи на Житомирщині, Президент України наголошував на неналежній роботі органів прокуратури регіону, зокрема в питаннях протидії нелегальному видобутку бурштину.

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