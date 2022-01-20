У Рівному повідомили про замінування усіх шкіл
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У Рівному надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл. Про це УНН повідомили у поліції Рівненської області.
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“Повідомлення про замінування усіх шкіл Рівного надійшло на електронну адресу у ДСНС Рівненської області 20 січня о 13 годині. Із 38 навчальних закладів в обласному центрі проводиться евакуація усіх учнів та педагогів. До обстеження приміщень на виявлення вибухонебезпечних предметів задіяні усі відповідні служби”, — повідомили УНН в поліції.
Доповнення
Минулого тижня Україною прокотилась хвиля мінувань. Під ударом були у тому числі ТЦ та школи.
Мінування продовжилися і цього тижня.
Служба безпеки України на тлі зростання кількості повідомлень про псевдомінування об’єктів соціальної інфраструктури нагадала, що такі повідомлення — це поширений інструмент в умовах гібридної агресії Росії проти України.
Нагадаємо
Сьогодні, 20 січня, у Вінниці надійшло повідомлення про замінування всіх навчальних закладів, у Харкові — шкіл.