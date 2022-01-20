В Ровно сообщили о заминировании всех школ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Ровно поступило сообщение о заминировании всех школ. Об этом УНН сообщили в полиции Ровенской области.
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“Сообщение о заминировании всех школ Ровно поступило на электронный адрес в ГСЧС Ровенской области 20 января в 13 часов. Из 38 учебных заведений в областном центре проводится эвакуация всех учащихся и педагогов. К обследованию помещений на выявление взрывоопасных предметов задействованы все соответствующие службы”, — сообщили УНН в полиции.
Дополнения
На прошлой неделе по Украине прокатилась волна минирований. Под ударом были в том числе ТЦ и школы.
Минирования продолжились и на этой неделе.
Служба безопасности Украины на фоне роста количества сообщений о псеводминировании объектов социальной инфраструктуры напомнила, что такие сообщения — это распространенный инструмент в условиях гибридной агрессии России против Украины.
Напомним
Сегодня, 20 января, в Виннице поступило сообщение о заминировании всех учебных заведений, в Харькове — школ.