У Вінниці “замінували” всі навчальні заклади, а в Харкові - школи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У Вінниці надійшло повідомлення про замінування всіх навчальних закладів, у Харкові - шкіл, пише УНН з посиланням на повідомлення місцевої влади та правоохоронців.
Деталі
“О 6:05 на електронну адресу Управління СБУ в Харківській області надійшло анонімне повідомлення про замінування всіх шкіл міста Харкова. Правоохоронні органи розпочали перевірки і обстеження всіх шкіл”, — йдеться в повідомленні Харківської ОДА.
У поліції Харківської області журналісту УНН повідомили, що ще станом на 13 годину тривала перевірка окремих об’єктів.
Також надійшло повідомлення про замінування всіх навчальних закладів у Вінниці.
“О 10:30 надійшов лист на електронну пошту про те, що всі навчальні заклади у Вінниці заміновані. Прийнято рішення про перевірку садочків, шкіл, інститутів, коледжів, ПТУ, тобто всіх навчальних закладів й в них припинено тимчасово роботу”, — розповіли журналісту УНН в поліції Вінницької області.
У поліції додали, що правоохоронці, вибухотехніки, ДСНС з іншими службами наразі перевіряють приміщення всіх закладів.
Доповнення
Минулого тижня Україною прокотилась хвиля мінувань. Під ударом були у тому числі ТЦ та школи.
Мінування продовжилися і цього тижня.
Служба безпеки України на тлі зростання кількості повідомлень про псевдомінування об’єктів соціальної інфраструктури нагадала, що такі повідомлення — це поширений інструмент в умовах гібридної агресії Росії проти України.