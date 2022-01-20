В Виннице “заминировали” все учебные заведения, а в Харькове - школы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Виннице поступило сообщение о заминировании всех учебных заведений, в Харькове - школ, пишет УНН со ссылкой на сообщение местных властей и правоохранителей.
Детали
“В 6:05 на электронный адрес Управления СБУ в Харьковской области поступило анонимное сообщение о заминировании всех школ города Харькова. Правоохранительные органы начали проверки и обследования всех школ”, — говорится в сообщении Харьковской ОГА.
В полиции Харьковской области журналисту УНН сообщили, что еще по состоянию на 13 часов продолжалась проверка отдельных объектов.
Также поступило сообщение о заминировании всех учебных заведений в Виннице.
“В 10:30 поступило письмо на электронную почту о том, что все учебные заведения в Виннице заминированы. Принято решение о проверке садиков, школ, институтов, колледжей, ПТУ, то есть всех учебных заведений и в них прекращено временно работу”, — рассказали журналисту УНН в полиции Винницкой области.
В полиции добавили, что правоохранители, взрывотехники, ГСЧС с другими службами сейчас проверяют помещения всех заведений.
Дополнение
На прошлой неделе по Украине прокатилась волна минирований. Под ударом были в том числе ТЦ и школы.
Минирования продолжились и на этой неделе.
Служба безопасности Украины на фоне роста количества сообщений о псеводминированиях объектов социальной инфраструктуры напомнила, что такие сообщения — это распространенный инструмент в условиях гибридной агрессии России против Украины.