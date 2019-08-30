У рідних Кольченка немає інформації про його місцеперебування – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У рідних політв'язня Олександра Кольченка немає інформації про його місцеперебування після того, як стало відомо про українсько-російський обмін, передає УНН з посиланням на "Крим. Реалії".
Повідомляється, що рідні Кольченка не мають інформації про його місцеперебування після появи інформації про українсько-російський обмін ув'язненими, в числі яких називали ім'я Кольченка.
Мати політв'язня Лариса Кольченко повідомила, що "привезла сина вишиванку і футболку з анархістом Нестором Махном".
Нагадаємо, раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова в Facebook повідомила, що "обмін завершився" і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою Генеральний прокурор Руслан Рябошапка.
Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ". Як повідомляється, в аеропорту вже зібралися журналісти.
Водночас, з'явилася інформація, що обмін утримуваними відкладається до наступного тижня.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін "33 на 33". Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" по обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.
Пізніше прессекретар ексгенпрокурора Лариса Сарган повідомила про нібито обмін "35 на 35".