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У рф з'явився чорний список інфоциган, куди потрапила й українка Регіна Тодоренко

У рф з'явився чорний список інфоциган, куди потрапила й українка Регіна Тодоренко

Київ • УНН

 • 889739 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. У рф створили чорний список інфоциган. Як повідомляє Telegram-канал Mash, йдеться про блогерів-мільйонників та зірок, яких перевірять на причетність до несплати податків та відмивання грошей. До чорного спику потрапила й українка Регіна Тодоренко, передає УНН.

Деталі

Регіна Тодоренко, Оксана Самойлова та Діна Саєва фігурують у чорному списку інфоциган із 32-х осіб, який склали у мвс рф, повідомляє Mash. 

Крім того, у списку - Вікторія Боня, Саміра Мустафаєва, Надін Сєровскі, Гоар Аветисян, Анастасія Миронова, Катерина Усманова,  Вероніка Хацкевич та ін.

Додамо

Раніше до каналів низки популярних стримерів на Twitch, включаючи Єгора Крида та Гусейнова Гасанова, обмежив доступ роскомнагляду. Після двох звернень від Ліги безпечного Інтернету. За рекламу онлайн-казино та сумнівних майданчиків.

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