У рф з'явився чорний список інфоциган, куди потрапила й українка Регіна Тодоренко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У рф створили чорний список інфоциган. Як повідомляє Telegram-канал Mash, йдеться про блогерів-мільйонників та зірок, яких перевірять на причетність до несплати податків та відмивання грошей. До чорного спику потрапила й українка Регіна Тодоренко, передає УНН.
Деталі
Регіна Тодоренко, Оксана Самойлова та Діна Саєва фігурують у чорному списку інфоциган із 32-х осіб, який склали у мвс рф, повідомляє Mash.
Крім того, у списку - Вікторія Боня, Саміра Мустафаєва, Надін Сєровскі, Гоар Аветисян, Анастасія Миронова, Катерина Усманова, Вероніка Хацкевич та ін.
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