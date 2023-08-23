У рф знятому з посади генералу суровікіну знайшли заміну - росЗМІ

Деталі

Тимчасово виконувачем обов'язків головкому пкс рф, як пише одне з російських державних ЗМІ з посиланням на "поінформоване джерело", призначено начальника головного штабу пкс рф генерала віктора афзалова, а "ексглавкома пкс рф генерала армії сергія суровікіна наразі звільнено з посади".

З 2018 року віктор афзалов обіймав посаду начальника головного штабу пкс рф. Як пишуть росЗМІ, афзалов не вперше замінює суровікіна. він був т.в.о. головкома пкс рф, коли суровікін очолював російське "об'єднане угрупування військ".

Доповнення

Про те, що суровікіна звільнили, почали повідомляти ще напередодні. він зник із публічного простору після "заколоту" власника пвк "вагнер" євгенія пригожина у червні.

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