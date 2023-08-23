В рф снятому с должности генералу суровикину нашли замену - росСМИ

Детали

Временно исполняющим обязанности главкома вкс рф, как пишет одно из российских государственных СМИ со ссылкой на "информированный источник", назначен начальник главного штаба вкс рф генерал виктор афзалов, а "экс-главком вкс рф генерал армии сергей суровикин в настоящее время освобожден от должности".

С 2018 года виктор афзалов занимал должность начальника главного штаба вкс рф. Как пишут росСМИ, афзалов не впервые заменяет суровикина. он был врио главкома вкс рф, когда суровикин возглавлял российскую "объединенную группировку войск".

Дополнение

О том, что суровикина уволили, начали сообщать еще накануне. он исчез из публичного пространства после "мятежа" владельца чвк "вагнер" евгения пригожина в июне.

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