суровікін втратив посаду главкома Повітряно-космічних сил рф. путін підписав указ - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Російський генерал сергій суровікін звільнений з посади головнокомандувача Повітряно-космічних сил рф указом російського диктатора володимира путіна, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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«Генерал армії сергій суровікін звільнений з посади у зв'язку з переходом на іншу роботу. Наразі він у короткостроковій відпустці», – цитують свої джерела російські журналісти.
Деталі
Згідно з даними, що є у розпорядженні росЗМІ, в указі зазначено, що суровікіна хоч і відсторонили з посади, все ж таки залишили у розпорядженні міноборони рф.
Зазначимо, що офіційно такий указ ніде не опубліковано.
Додатково
суровікін обіймав посаду командувача ПКС росії з 31 жовтня 2017 року. Після червневого бунту Пригожина він не з'являвся на публіці.
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РосЗМІ писали, що замкомандувача російського угрупування військ на Україні Сергія Суровікіна востаннє звертався до Євгена Пригожина 24 червня. Пізніше суровикина затримали та допитували в Москві. При цьому йому не було висунуто звинувачень.
Ймовірно, суровікін знав про підготовку заколоту, але не відомо чи він у ньому брав участь.