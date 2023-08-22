Суровикин потерял должность главкома Воздушно-космических сил рф. путин подписал указ - росСМИ

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Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Российский генерал Сергей Суровикин уволен с должности главнокомандующего Воздушно-космических сил рф указом российского диктатора Владимира Путина, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Цитата

«Генерал армии Сергей Суровикин уволен с должности в связи с переходом на другую работу. Сейчас он в краткосрочном отпуске», – цитируют свои источники российские журналисты.

Детали

Согласно данным, имеющимся в распоряжении росСМИ, в указе указано, что Суровикина хоть и отстранили от должности, все же оставили в распоряжении минобороны рф.

Отметим, что официально такой указ нигде не опубликован.

Дополнительно

суровикин занимал должность командующего ВКС россии с 31 октября 2017 года. После июньского бунта Пригожина он не появлялся на публике.

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РосСМИ писали, что замкомандующего российской группировки войск на Украине Сергея Суровикина в последний раз обращался к Евгению Пригожину 24 июня. Позже Суровикина задержали и допрашивали в Москве. При этом ему не было предъявлено обвинений.

Вероятно, Суровикин знал о подготовке мятежа, но не известно принимал ли он в нем участие.

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