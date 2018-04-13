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У РФ заявили, що хіматака в Сирії була постановкою

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Москви є "неспростовні докази" того, що хімічна атака в сирійському місті Дума була постановкою. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

За словами Лаврова, до цієї постановки "доклали руку спецслужби однієї держави, яке зараз рветься бути в перших рядах русофобської кампанії".

"Місія експертів Організації із заборони хімічної зброї повинна прибути в Дамаск, по-моєму, завтра вранці, і ми розраховуємо, що без зволікання вона поїде в Думу, де ніяких підтверджень застосування хімічної зброї, хлору чи ще чогось наші фахівці, які обстежили це місце, не виявили", - заявив Лавров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США є докази застосування хімічної зброї в сирійському місті Дума. У крові і сечі більшості постраждалих були виявлені сліди хлору. Крім того, у частини людей були виявлені сліди нервово-паралітичної речовини.

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