У РФ заявили, що хіматака в Сирії була постановкою

За словами Лаврова, до цієї постановки "доклали руку спецслужби однієї держави, яке зараз рветься бути в перших рядах русофобської кампанії".

"Місія експертів Організації із заборони хімічної зброї повинна прибути в Дамаск, по-моєму, завтра вранці, і ми розраховуємо, що без зволікання вона поїде в Думу, де ніяких підтверджень застосування хімічної зброї, хлору чи ще чогось наші фахівці, які обстежили це місце, не виявили", - заявив Лавров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США є докази застосування хімічної зброї в сирійському місті Дума. У крові і сечі більшості постраждалих були виявлені сліди хлору. Крім того, у частини людей були виявлені сліди нервово-паралітичної речовини.