У рф вибухнула фура з феєрверками: у соцмережах ширяться відео
Київ • УНН
На заправці в Амурській області росії вантажівка з феєрверками перекинулась і спалахнула після зіткнення з легковиком. Вибух феєрверків призвів до пожежі, яку ліквідували пожежники.
У російській Амурській області на заправці вибухнула фура з феєрверками, передає УНН із посиланням на російські Telegram-канал 112.
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На заправці біля села Возжаївка легковик влетів у вантажівку із салютами. Остання завалилась на бік, зачепила електричний провід і спалахнула.
Феєрверки здетонували. Пожежники ліквідували загоряння.