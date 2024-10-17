В рф взорвалась фура с фейерверками: в соцсетях распространяются видео

В российской Амурской области на заправке взорвалась фура с фейерверками, передает УНН со ссылкой на российские Telegram-канал 112.

Детали

На заправке возле села Возжаевка легковушка влетела в грузовик с салютами. Последний завалился на бок, зацепил электрический провод и загорелся.

Фейерверки сдетонировали. Пожарные ликвидировали возгорание.