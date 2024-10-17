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В рф взорвалась фура с фейерверками: в соцсетях распространяются видео

В рф взорвалась фура с фейерверками: в соцсетях распространяются видео

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17 октября 2024, 17:22  •  412 просмотра

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На заправке в Амурской области россии грузовик с фейерверками перевернулся и загорелся после столкновения с легковушкой. Взрыв фейерверков привел к пожару, который ликвидировали пожарные.

В российской Амурской области на заправке взорвалась фура с фейерверками, передает УНН со ссылкой на российские Telegram-канал 112.

Детали

На заправке возле села Возжаевка легковушка влетела в грузовик с салютами. Последний завалился на бок, зацепил электрический провод и загорелся.

Фейерверки сдетонировали. Пожарные ликвидировали возгорание.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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