В рф взорвалась фура с фейерверками: в соцсетях распространяются видео
Киев • УНН
На заправке в Амурской области россии грузовик с фейерверками перевернулся и загорелся после столкновения с легковушкой. Взрыв фейерверков привел к пожару, который ликвидировали пожарные.
В российской Амурской области на заправке взорвалась фура с фейерверками, передает УНН со ссылкой на российские Telegram-канал 112.
Детали
На заправке возле села Возжаевка легковушка влетела в грузовик с салютами. Последний завалился на бок, зацепил электрический провод и загорелся.
Фейерверки сдетонировали. Пожарные ликвидировали возгорание.