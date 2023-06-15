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У рф все ж є дефіцит ракетного озброєння: Ігнат про переміщення на Брянщину ракетного комплексу "Бал"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Переміщення росіянами у прикордонні райони брянської області дивізіону берегових ракетних комплексів "Бал" свідчить про те, що у рф все ж є дефіцит ракетного озброєння. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

У рф все ж є дефіцит ракетного озброєння: Ігнат про переміщення на Брянщину ракетного комплексу "Бал"

Цитата

"Власне той дивізіон, який туди перетягнули говорить про те, що у противника все ж є дефіцит ракетного озброєння, крилатих ракет, балістичних ракет, саме тому такі речі, як протикорабельні комплекси з’являються в же й на півночі, де не має власне моря, але там є Дніпро. Тому власне потрібно розуміти, що у будь-якому разі є небезпека, і до неї треба бути готовим", - сказав Ігнат.

За його словами, ракети, які росіяни застосовували восени та взимку були датовані кінцем літа.

"Були бірки на яких дата виробництва буквально нещодавно до моменту застосування та знаходження уламків. Зараз знаходять ракети випущенні буквально восени – квітень, чи навіть травень. І деякі ракети навіть без цих маркувань були випущені. Просто маркером було написано нашвидкуруч, це вже ракет "Калібр" стосується", - розповів Ігнат.

Доповнення

За даними Генерального штабу ЗС України агресор перемістив у прикордонні райони Брянської області дивізіон берегових ракетних комплексів "Бал" 11-ої окремої берегової ракетної артилерійської бригади берегових військ чф рф.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов заявив, що у зв’язку з цим зростає загроза ударів ракетами Х35/Х35У, дальність стрільби якої дозволяє уражати об’єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської Сумської та Харківської областей.

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