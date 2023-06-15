Генштаб ЗСУ попередив про загрозу застосування росією ракет Х35 по прикордонню України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Військові рф збільшують кількість тактичних груп ракетних військ у регіонах, які знаходяться на кордоні з Україною, зокрема перевели у брянську область дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал". Через це зростає загроза ударів ворогом ракетами Х35 по прикордонних областях, повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, передає УНН.
Деталі
За словами бригадного генерала, кремлівська влада продовжує віддавати злочинні накази на ураження об'єктів цивільної інфраструктури вглиб території України. Генштаб повідомив, що лише протягом двох тижнів червня росія застосувала більш ніж 140 ракет різних типів та понад 250 ударних БпЛА.
Громов зазначив, що наразі ворог зосередився на цілях, пов'язаних з логістикою, промисловими об'єктами, а також нафто- та газозабезпечення.
Цитата
"Противник збільшує кількість тактичних груп ракетних військ у прикордонних з Україною районах. За наявними даними, у брянську область переміщено дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал". У зв’язку з цим зростає загроза ударів противником ракетами типу Х35, дальність стрільби якої дозволяє уражати об’єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської Сумської та Харківської областей", - заявив він.
Водночас Громов додав, що застосування агресором тактичної авіації на лінії бойового зіткнення "традиційно малоефективне за рахунок ешелонованої системи протиповітряної оборони наших військ та небажання українських пілотів ризикувати життям для виконання поставлених завдань".
Нагадаємо
Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що у ніч на 15 червня знищили 22 повітряні цілі, запущені російськими військами.