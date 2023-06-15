Генштаб ВСУ предупредил об угрозе применения россией ракет Х35 по приграничью Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Военные рф увеличивают количество тактических групп ракетных войск в регионах, которые находятся на границе с Украиной, в частности перевели в брянскую область дивизион берегового ракетного комплекса "Бал". Из-за этого возрастает угроза ударов врагом ракетами Х35 по приграничным областям, сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов, передает УНН.
Детали
По словам бригадного генерала, кремлевская власть продолжает отдавать преступные приказы на поражение объектов гражданской инфраструктуры вглубь территории Украины. Генштаб сообщил, что только в течение двух недель июня россия применила более 140 ракет различных типов и более 250 ударных БПЛА.
Громов отметил, что сейчас враг сосредоточился на целях, связанных с логистикой, промышленными объектами, а также нефте- и газообеспечением.
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"Противник увеличивает количество тактических групп ракетных войск в приграничных с Украиной районах. По имеющимся данным, в брянскую область перемещен дивизион берегового ракетного комплекса "Бал". В связи с этим возрастает угроза ударов противником ракетами типа Х35, дальность стрельбы которой позволяет поражать объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской Сумской и Харьковской областей", - заявил он.
В то же время Громов добавил, что применение агрессором тактической авиации на линии боевого соприкосновения "традиционно малоэффективно за счет эшелонированной системы противовоздушной обороны наших войск и нежелания украинских пилотов рисковать жизнью для выполнения поставленных задач".
Напомним
Воздушные Силы ВСУ сообщили, что в ночь на 15 июня уничтожили 22 воздушные цели, запущенные российскими войсками.