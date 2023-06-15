У рф все же есть дефицит ракетного вооружения: Игнат о перемещении на Брянщину ракетного комплекса "Бал"

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"Собственно тот дивизион, который туда перетащили, говорит о том, что у противника все же есть дефицит ракетного вооружения, крылатых ракет, баллистических ракет, именно поэтому такие вещи, как противокорабельные комплексы появляются уже и на севере, где нет собственно моря, но там есть Днепр. Поэтому собственно нужно понимать, что в любом случае есть опасность, и к ней надо быть готовым", - сказал Игнат.

По его словам, ракеты, которые россияне применяли осенью и зимой были датированы концом лета.

"Были бирки на которых дата производства буквально недавно до момента применения и нахождения обломков. Сейчас находят ракеты выпущенные буквально осенью – апрель, или даже май. И некоторые ракеты даже без этих маркировок были выпущены. Просто маркером было написано на скорую руку, это уже ракет "Калибр" касается", - рассказал Игнат.

Дополнение

По данным Генерального штаба ВС Украины агрессор переместил в приграничные районы брянской области дивизион береговых ракетных комплексов "Бал" 11-й отдельной береговой ракетной артиллерийской бригады береговых войск чф рф.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов заявил, что в связи’связи с этим возрастает угроза ударов ракетами Х35/Х35У, дальность стрельбы которой позволяет поражать об’объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской Сумской и Харьковской областей.